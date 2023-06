De un "catarrito" al traslado por neumonía: oran por Mateo

“Justo estamos preparando la ropita y pañales porque va mi nieta en breve para allá. Está en el Hospital de Roca", aclara.

image.png

Sin perder la paz ni la calma, se muestra disconforme con la atención recibida en el Hospital local. "Mi nieta lo llevó el sábado, le hicieron los puff, estaba saturando y lo dejaron internado. El domingo lo cuidé unas horas y no tenía mejorías, para mí estuvo mal medicado: con neumonía y no le habían dado antibióticos, solo ibuprofeno. Me preocupé porque estaba con cuatro puff, tan chiquito, me pareció mucho", explica cuestionando el tratamiento médico.

"El lunes a la mañana llamativamente le dieron el alta. Empeoró. Tuvieron que volver a llevarlo sus papis en las últimas horas y se decidió el traslado a Roca porque allá hay cuidado de terapia intensiva para los nenes, más que nada le hace falta oxígeno", agrega.

Por último, se refiere a cómo es el bebé y allí saca a relucir la chochera y el amor de bisabuela. "Es mi vida, es mi amor. Un gordo dulce, su sonrisa hermosa... Es re sano, re fuerte, no entiendo qué pasó", lamenta en el final.

¡Fuerzas familia y Mateo!