De la Fuente sigue siendo parte del plantel de Cipo

Lo cierto es que el 5, con pasado en primera división, informó en la práctica del viernes por la tarde de un dolor en el tobillo. Titular en los dos compromisos previos, ante Sansinena y Sol de Mayo, no se perfilaba entre los once para visitar al Rojo, pero cuando el viernes se despedía en La Visera se acercó al profe y le hizo saber que no se encontraba en plenitud.