Dan licencia electoral a Linhardo y no a Villarroel Sánchez

En cambio, Recursos Humano estimó que la licencia no le correspondía a Villarroel Sánchez ya que en la actualidad revista en la categoría de personal político y transitorio, con lo que puede y debe continuar trabajando. Sin embargo, el área municipal no tuvo en cuenta que la opositora es hace muchos años personal de planta de la comuna, donde ha tenido una carrera relevante. El hecho de que hoy sea concejal no afecta su vinculación permanente.

Lo cierto es que esta decisión le concedería ventaja a Linhardo, que podrá abocarse a fondo a la campaña electoral, mientras que su colega deberá seguir participando de reuniones y sesiones del CD.