Dalma Maradona aseguró que su papá "no tuvo una muerte digna"

Después de que trascendió la decisión de elevar a juicio a los ocho imputados por la muerte de Diego Maradona, su hija Dalma, advirtió que su padre, "no tuvo una muerte digna" y afirmó que junto a su hermana concurrirán a las audiencias del juicio por circunstancias que rodean el deceso.

"Mi papá no tuvo una muerte digna y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", aseguró una de las hijas del Diez al salir de su programa Un día perfecto, que se emite por Radio Metro.

Luego, agregó: "Sé que no transé con las personas que estaban involucradas con la muerte de mi papá. Por orden de alguien o por ser unos ineptos no hicieron su trabajo. No puedo nombrar a nadie. Son 8 los que estaban en el juicio, pero son más personas las involucradas".