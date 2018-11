Embed

Sin embargo, la mujer se percató de lo que estaba ocurriendo y les cerró la puerta del comercio para que no se fueran sin regresar lo que habían robado. Minutos después llegó su marido, quien había visto todo a través de las cámaras de seguridad desde su casa.

"Me acerqué al local para atajarlos y evitar que escaparan. El más chiquito no tenía más de 10 años y el mayor rondaba los 15. Les dije que sacaran todas las cosas que se habían llevado, que no los quería ver más por acá y los eché. Ahí pude ver que había otro chico más grande que estaba a mitad de cuadra esperándolos, era el que los comandaba", relató.

A su vez, aseguró que se trata del mismo grupo de delincuentes que robó minutos después y bajo la misma modalidad en el complejo comercial ubicado en el cruce de Mariano Moreno y San Luis en el que se hicieron pasar por clientes.

