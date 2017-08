Critican la política social que impulsan en el Municipio

Cuestionó también los presuntos “maltratos o destratos” que personal jerárquico del área social tendría hacia los trabajadores y que habría tenido como consecuencia en algún caso en la renuncia o alejamiento de los empleados afectados.

El también dirigente del FpV enfatizó que en particular se han visto afectados por la política social “muchos chicos que recibían asistencia” y que “hoy no reciben atención”. Por el contrario, enfatizó que en la actualidad en la ciudad “se ven cada vez más pibes pidiendo en las calles o que tocan en las puertas de las casas” en procura de una ayuda alimentaria.

Indicó que no está funcionando el Consejo de la Niñez y la Adolescencia, con los consiguientes perjuicios para la comunidad, y sostuvo que el programa de entrega de leña no está respondiendo como se debe a las necesidades de muchas familias que carecen de gas y de ingresos suficientes para enfrentar los rigores invernales.

Enfatizó que “para peor” en la búsqueda de soluciones el jefe comunal no deja espacio para la recepción de propuestas. “Suele hacer apelaciones a la concordia y el diálogo pero no soporta a los que no piensan como él y, para los conflictos sociales, acude a la Justicia y la Policía. Se vende como un cordero de Dios pero es un lobo”, manifestó y lamentó “el crecimiento constante en esta época del hambre y la desprotección”.