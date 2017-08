Crexell: "Odarda se arroga proyectos que no son suyos"

En ese sentido, aclaró que Odarda no fue la autora de las leyes de emergencia frutícola y ampliación del presupuesto para Ciencia y Tecnología. “La verdad es que no está bueno arrogarse autorías cuando no lo son”, dijo Crexell en declaraciones a Radio Nacional Neuquén.La senadora, perteneciente a la familia Sapag, se refirió al proyecto de ampliación de la emergencia frutícola a través de una ley que, además de la postergación de vencimientos, establece planes de pagos para deudas previsionales e impositivas. También dijo que Odarda “tampoco es la autora del proyecto” que asigna más recursos a Ciencia y Tecnología, el que -según explicó- corresponde al senador peronista Omar Perotti, de Santa Fe.

“El proyecto de Emergencia Frutícola y el de Ciencia y Tecnología no son de ella. Se aprobó el mío y se agregaron dos párrafos que sugería la AFIP para hacerlo más reglamentarista. Pero bueno, cuando están en campaña, quieren protagonismo”, lamentó Crexell.

Su iniciativa no fue aprobada

La senadora Magdalena Odarda sí había presentado un proyecto de Emergencia Frutícola, se consideró su dictamen, pero el que se terminó aprobando fue el de la neuquina Lucila Crexell.