Crece la tensión por el freno a la suba del colectivo

En medio de ese clima de tensión, el secretario adjunto de la UTA Río Negro, Ángel Rubio, consideró que “es vergonzoso que esto pase, que los concejales no den la cara”. Y en ese sentido, agregó: “Discutan, peléense si es necesario, pero vayan a la sesión”.

El dirigente gremial reconoció que si bien los reclamos que sostiene en representación de los trabajadores interesan a la empresa, con la que firmaron un acuerdo en febrero pasado, tampoco le resulta indiferente la demora que acusa el Concejo Deliberante para aprobar un aumento en la tarifa del servicio de colectivo, ya que la firma condicionó el pago de la zona desfavorable justamente a ese nuevo aumento que por el momento sigue frenado.

Más aun, Rubio advirtió que en Neuquén, Viedma, Bariloche y General Roca, por dar algunos ejemplos cercanos, esta discusión ya fue zanjada hace varios meses, pero en Cipolletti la siguen estirando. “Me preocupa que no se sienten y busquen una solución; parece que nos les importa que transportemos trabajadores. Y no es sólo la zona desfavorable lo que está en juego, también los sueldos. Y si la empresa se va, ¿qué hacemos con los trabajadores que tenemos?”, se preguntó el gremialista.

El referente de la UTA se mostró dispuesto a reunirse con el intendente Aníbal Tortoriello y los concejales, pero aclaró: “Que no me usen, háganse cargo de sus actos y de las decisiones que toman. Yo no me voy a tirar a la sociedad en contra”.

¿Se viene un paro?

A la presidenta del Deliberante, María Elisa Lazzaretti, le preocupaba que el atraso derivara en un paro de transporte en los próximos días; y su preocupación no es infundada, ya que el gremio no lo descarta si el mes que viene la empresa no paga el 20% de zona desfavorable. “Si en mayo no nos paga, lamentablemente esto se va a complicar”, advirtió Rubio.

En diálogo con LM Cipolletti, el empresario Juan Manuel Trasarti, a cargo de Pehuenche, dijo que no está en sus manos la solución para zanjar la discusión y, sin certezas en el horizonte más próximo, acotó: “No podemos salir a pagar el 20% de zona desfavorable si no sabemos si vamos a poder contar con el aumento de tarifa”.

Consideró que “el atraso es más que importante” y reconoció que hasta acá “el gremio ha tenido mucha paciencia”.

Niegan aprietes a concejales

El concejal Miguel Aninao no dejó pasar las declaraciones de su par opositora María Eugenia Villarroel, quien días atrás había asegurado que hubo presiones para que el bloque oficialista no diera quórum. En ese sentido, Aninao aclaró que “jamás existió un apriete de parte del Ejecutivo municipal sobre los concejales, y lo dice el concejal más conflictivo del equipo (del oficialismo)”. Así, intentó despejar el manto de sospecha que tendió su par opositora sobre el cuerpo legislativo, al interpretar que María Alejandra Villagra había sido intimidada para no acudir a la sesión y con su ausencia frustrar el debate, ya que tampoco se encontraban Diego Rudy y Marcela Linhardo. “Los concejales no somos títeres, muy por el contrario, tenemos una total libertad de voluntades y opiniones”, cerró Aninao.