Crece la interna a Unter por la negociación salarial

El oficialismo del gremio docente se inclinó por aceptar la oferta salarial y por no hacer huelga, pero no tuvo consenso en las bases. También hizo pública la interna al cuestionar abiertamente la votación del último congreso, en el que se decidió no acatar la conciliación obligatoria, acción que acarreará sanciones para el sindicato. Ésa es la razón por la que la oposición viralizó mensajes entre los docentes exigiendo a la conducción mantener el mandato del último congreso.