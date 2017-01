Crece el malestar de los gremios con Tortoriello

Un verano caliente en conflictividad sindical puede desencadenarse en cualquier momento en el Municipio si no se recomponen las relaciones entre las autoridades del Ejecutivo y la conducción de Sitramuci, gremio mayoritario en la comuna. La tensión está a punto de estallar y podría marcar un punto de no retorno. En el centro de la disputa está la falta de incorporación del personal de Cultura desvinculado el año pasado y un cambio inconsulto incorporado por el Ejecutivo local en un acuerdo para mejorar los contratos de los eventuales.

“Puede haber un distanciamiento total con el gobierno de Aníbal Tortoriello”, advirtió Omar Meza, titular de la organización gremial. El dirigente cuestionó que, a esta altura de enero, todavía no se haya vuelto a dar ocupación a los profesores y talleristas de Cultura que fueron dejados sin su fuente laboral a fines del 2016, lo que en su momento motivó un conflicto gremial significativo. Había compromisos del intendente en cuanto a que los afectados retornarían a su trabajo, pero aún no se procedió a hacerlo.

“Hay compañeros que tienen 4 años y hasta 10 años de antigüedad y se los debe reincorporar”, enfatizó y sostuvo que en el gremio “no descartamos recurrir a acciones de protesta” si el Gobierno no cumple con lo pautado en este y otros temas del momento. “Nosotros obramos de bien, estamos fuera de cualquier posibilidad de mala intención”, afirmó.

El otro gran motivo de diferencia con la actual gestión se relaciona con las modificaciones “indebidas y sin avisar” que se introdujo en un texto firmado por ambas partes en la Secretaría de Trabajo.

“Al parecer, el cambio lo habría hecho el secretario de Gobierno, Diego Vázquez, en el lapso que va desde el corralón de Servicios Públicos a la delegación de Trabajo. Introdujo algo que no habíamos convenido y que perjudica a compañeros trabajadores de Obras Públicas. Esto fue antes de Navidad y nosotros nos enteramos después porque teníamos confianza. Firmamos de buena fe y luego descubrimos que ellos habían hecho mal las cosas”, manifestó.

Vázquez, en el ojo de la tormenta

La conducción de Sitramuci no acordará con el Ejecutivo municipal mejoras contractuales para unos 500 eventuales hasta que no se contemple la situación de unos 45 de trabajadores de Obras Públicas a quienes el oficialismo quiere hacerles cumplir 9 horas de actividad diaria, dos más que el resto del personal, que por regla realiza 7. Este punto habría sido introducido entre gallos y medianoche, según la versión del gremio, por el secretario de Gobierno, Diego Vázquez. Hasta ahora no ha habido alteración de la postura sindical y de la patronal comunal, y el caso puede llevar a otra escalada conflictiva. Para el dirigente Omar Meza, las cosas están claras: “Esta gestión es igual a otras gestiones. Nosotros pedimos que, al menos, cumpla con los compromisos”, expresó. Desde el Ejecutivo municipal, “nos han pedido que para terminar de acordar, firmemos como gremio la paz social. Nosotros haremos lo que dispongan las asambleas y cumpliremos, pero siempre que el Gobierno cumpla, lo que no está haciendo ahora”, afirmó.