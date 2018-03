Por eso, desde hace un tiempo muchos pagan el servicio de un gestor para que les hagan cola y les saquen un turno, como otros se ofrecen para tramitar una transferencia en un registro del automotor o saldar las obligaciones de un contribuyente. Algunos avisos circulan por distintos grupos de compra venta de Cipolletti y la región, mientras que el boca a boca también resulta eficaz entre vecinos que no tienen otro modo de atender su salud, y por contacto ingresan a grupos de Whatsapp donde el gestor o la gestora se organiza con los turnos a demanda.

Incluso, hay gente que no consigue trabajo de lo que sabe hacer y encontró en la necesidad de otras personas la forma de responder a una demanda insatisfecha y, a la vez, una oportunidad para ganarse el pan de cada día. Marian, una cipoleña que se ofrece para la limpieza, el cuidado de abuelos y la atención al público, desde hace un tiempo hace cola diariamente en el hospital para sacarles turnos a otras personas.

Como no encontró trabajo de lo suyo, se las rebusca de esta manera y aseguró a LM Cipolletti que muchos cipoleños se lo demandan. Por lo general, son vecinos que no pueden perder toda una mañana en el hospital, principalmente por razones laborales o porque no tienen con quién dejar a sus hijos.

Marian suele estar ahí a las 4 y ni así llega primera. “A veces, adelante mío ya tengo hasta diez personas haciendo fila”, contó. Es decir que, incluso antes de esa hora se reúne la gente para sacar un turno, entre las 6 y las 8, cada día. Luego de suministrar los números, el personal va llamando por ventanilla.

La gestora puede cobrar $200 por turno o $300 por dos, si es para el mismo día o médico de la especialidad que necesite el paciente. Y concurre al hospital de lunes a viernes, de acuerdo con la demanda que presente, ya que por ventanilla tampoco se puede colgar con los turnos de todos sus clientes. Hay muchas otras personas que aguardan ser atendidas.

“Se pueden juntar más de cien por día”, calculó la gestora de turnos, quien reconoció que algunos de ellos a veces no llegan a conseguir un número, y en más de una ocasión le preguntan si es “la chica que saca turnos” para poder satisfacer su demanda. “Me piden mi número y a la semana siguiente me están escribiendo”, contó.

Actualmente, tiene más de 40 clientes que solicitan su servicio para hacerse ver por un traumatólogo, un urólogo o cualquier otro especialista que atienda en el hospital. Y con ellos luego sigue el contacto por Whatsapp.

