Conocé a Tomás Páez, el pibe que concentra por primera vez en Cipo

Tras dos años en el Rojo neuquino, Páez afronta su segunda etapa en el Albinegro y en charla con LMC destacó: “Mi vuelta a Cipo fue muy buena, me puse muy contento cuando me llamaron porque era algo que estaba buscando. Desde el momento que me fui siempre tuve en mi cabeza que quería volver para tener revancha”.