Conocé a los participantes de "El Doble del Año" y votá a tu favorito

De los cientos de valletanos que escribieron y mandaron sus fotos resultaron cinco finalistas: Cristian (doble del arquero Sergio "Chiquito" Romero), Mario (doble del escritor Juan Sasturain), Leticia (doble del personaje Edna Moda de Los Increíbles), Juan (doble de Ángel Di María) y Darío (doble del Pocho Lavezzi).

Todos coincidieron en que fueron amigos o parientes los que los entusiasmaron para que se presentaran en el concurso.

"Un amigo me dijo que era parecido. Me pasó en el mundial pasado, íbamos con mi hijo y era impresionante. En realidad, Lavezzi me copió el look a mí porque yo soy más grande que él", soltó Darío en referencia con la edad del jugador de la Selección.

A su turno, Leticia confió que fueron sus nietos los que la notaron parecida a la diseñadora de los trajes de la película Los Increíbles. "Si me gano la bicicleta, va a sorteo directo entre los nietos", anticipó.

El doble del Chiquito Romero ya tenía experiencia en el rubro: "Mi pareja una vez mandó una foto mía a los parecidos de TVR, y ahora estaba de viaje y un amigo me comentó del concurso y ella la mandó".

Mario, igualito a Juan Sasturain, hasta ha firmado autógrafos en nombre del escritor, periodista y guionista. "Muchas veces he ido caminando y me confunden con Juan, he firmado libros y todo. Y yo no lo conocía a Sasturain. Participé del concurso sólo por diversión", comentó este neuquino por adopción, que emparda también a Sasturain con su verborragia: "Mi familia es de Yugoslavia, luego se afincaron en Chile y desde allí vinimos a Neuquén".

¿Cómo podés votar a tu doble preferido?

Desde este martes y hasta el domingo los lectores de LMCipolletti y oyentes de LU5 pueden votar a su doble favorito, que será el gran ganador de una bicicleta de JMBikes.

Hay dos maneras de votar: a través de la encuesta que se encuentra en este artículo o usando la app para celulares de LU5, en la opción "Votá en Vivo".

El próximo lunes 5 de junio anunciaremos al gran ganador de "El Doble del Año" a través de LU5.