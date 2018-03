Conocé la lista completa de los ganadores de los premios Oscar

Todos los ganadores

Mejor Película: La forma del agua, de Guillermo del Toro.

Director - Guillermo del Toro, La forma del agua

Mejor actriz: Frances McDormand por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Mejor Actor: Gary Oldman por Las Horas Más Oscuras

Actor de reparto- Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Actriz de reparto: Allison Janney, Yo, Tonya

Película de animación: Coco, Lee Unkrich y Darla K. Anderson

Fotografía: Blade Runner 2049, Roger A. Deakins

Diseño de vestuario: Phantom Thread, Mark Bridges

Documental: Icarus

Cortometraje: Heaven is a Traffic Jam on the 405

Montaje: Dunkerque, Lee Smith

Película en lengua extranjera: Una mujer fantástica (Chile)

Maquillaje y Peinado: Las horas más oscuras, Kasuhiro Tsuji, David Molinowski y Lucy Sibbick

Banda sonora: La forma del agua, Alexandre Desplat

Diseño de producción: La forma del agua, Paul Denham Austerberry, Shane Vieau y Jeff Melvin

Corto de animación: Dear Basketball

Corto de acción real: The Silent Child

Edición de sonido: Dunkerque, Richard King y Alex Gibson

Mezcla de sonido: Dunkerque, Mark Weingarten, Gregg Landaker y Gary A. Rizzo

Canción original: "Recuérdame" de Coco, interpretada por Natalia Lafourcade.

Efectos visuales: Blade Runner 2049, John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert y Richard R. Hoover

Guión original: ¡Huye!, Jordan Peele

Guión adaptado: Llámame por tu nombre, James Ivory