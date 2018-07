Condenaron a oficial que abusó de una compañera

Las situaciones que tuvo que soportar la uniformada se sucedieron casi en forma ininterrumpida, y el oficial subinspector Esteban Daniel Epulef aprovechaba su jerarquía para actuar con gran impunidad. De acuerdo con el expediente, el efectivo obligaba a su compañera a acercarse para manosearla. En otra ocasión, le elogió el perfume y quiso besarla a la fuerza. Los hechos se desarrollaban en una de las oficinas de la céntrica Comisaría Cuarta y fueron advertidos por compañeras de la víctima, que declararon ante el juez y confirmaron los abusos permanentes de Epulef.

De igual modo, la denunciante vivió momentos de mucha angustia porque no quería perder su trabajo y buscaba que su presentación ante la Justicia no quedara en la nada. Por fortuna, al trabajo de la fiscalía se sumó la querella y recién ayer al mediodía, un tribunal conformado por los jueces Alejandra Berenguer, Álvaro Meynet y Julio Sueldo se pronunció por la culpabilidad del oficial acosador.

“El testimonio de la víctima fue contundente en su relato, claro, preciso, y pudo dar todas las explicaciones que le fueran requeridas, tanto por la parte acusadora como por la defensa. En lo personal, me causó una buena impresión a lo largo de todas las audiencias que se llevaron a cabo, mostrándose muy compungida al momento final de los alegatos, nada me lleva a pensar que su relato no sea verosímil ni creíble, por el contrario”, consideró la jueza Berenguer.

Lo resuelto por el tribunal se ajustó al pedido de la fiscalía y también la querella.

En tanto, el condenado deberá cumplir varias pautas de conducta.

La víctima se desempeñaba en el Comando de Comunicaciones, que funciona en el edificio de la Comisaría Cuarta.

“Fines libidinosos y sexuales”

El tribunal cipoleño, en su fallo, recalcó que el accionar impune del oficial Esteban Epulef no se limitó a un acoso diario, sino que pasó “a hechos materiales, tales como frotamientos, tocamientos, todos ellos con fines libidinosos y con connotaciones sexuales, y finalmente a besarla en contra de su voluntad. Todas estas circunstancias, que forman parte de los tres hechos imputados, acontecían en el ámbito del Centro de Telecomunicaciones de la Policía de Río Negro (en Cipolletti)”.

Piden al ministerio “perspectiva de género”

Lo sucedido en el Comando de Telecomunicaciones cipoleño no es una novedad y los hechos de acoso se reiteran cada tanto, con agentes que no dicen nada por temor a las posibles represalias de sus superiores, indicaron fuentes judiciales.

Frente a este panorama, el fallo firmado por los jueces Alejandra Berenguer, Álvaro Meynet y Julio Sueldo no se limitó al caso resuelto ayer, sino que fue más ambicioso y exhortaron al Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro para que arbitre los medios necesarios para que la Policía “en efectivo cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la ley nacional 26.632 (que aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) cuente con una ‘división de atención a las problemáticas de género’, tal como lo establecen la ley N° 26.485, la ley provincial N°4650, la ley 5019 capítulo II, artículo 7, y la ley 5086”.

En concreto, se espera que cada regional cuente con una oficina donde se atiendan las inquietudes de las mujeres policía y posibles denuncias por situaciones de acoso o abuso.

La causa resuelta ayer recorrió un camino muy difícil, que incluyó un intimidante sumario contra la denunciante debido a su presentación ante la fiscalía, descartando la vía administrativa de la fuerza.

