Según relató la mujer, en marzo de 2018 adquirió vía telefónica en Compumundo S.A. una notebook marca VAIO que le costó $16.999. Una semana después, se acercó al local comercian ubicado en la ciudad de Neuquén porque el equipo no encendía. Allí le informaron que tenía que llamar a la garantía de VAIO, el fabricante.

Luego del reclamo, le recibieron en el servicio técnico y, a través de una llamada, le informaron que el disco duro estaba trabado y que toda la información que tenía archivada se había perdido. También le remarcaron que el inconveniente era producto de una falla de fábrica.

Un mes después, volvió a comunicarse con el servicio técnico y, dese ese momento en adelante, no volvieron a darle respuestas razonables y se excusaron en la falta de stock del producto. Dos meses después de la compra, ante reiteradas quejas, le enviaron un correo electrónico para informarle que le devolverían la suma de $16.569, pero rechazó la oferta porque el valor era menor al que ella había abonada y, por el paso del tiempo, era mucho más caro.

“La actitud de las demandadas no respondió al reclamo del consumidor y ello no puedo pasar inadvertido. La actora se vio obligada a concurrir a un proceso judicial y no obtuvo una respuesta que de forma oportuna y concreta solucionara el reclamo, por lo que considero que en el caso la conducta ha sido manifiestamente ofensiva", explicó la jueza de Paz, Gabriela Lapuente.

De esta manera, Compumundo S.A. (vendedora) y las empresas BGH S.A., VAIO y MUSFER S.A (fabricantes) se encuentran obligadas a cumplir con esa regulación y son responsables de forma solidaria por los daños y perjuicios a los que se hicieron lugar.

LEÉ MÁS

La chocaron, le robaron la moto, el seguro no se hizo cargo y ahora deberán indemnizarla

Le negaron la incapacidad y tuvieron que pagarle más de 60 mil pesos