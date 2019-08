Luego del anuncio que realizó esta mañana el presidente Mauricio Macri, referentes de la Cámara de Industria y Comercio de esta ciudad analizaron el paquete de medidas económicas y concluyeron en que si bien era necesario que el gobierno nacional lleve a cabo acciones inmediatas para encauzar la grave situación que atraviesa el país, en medio de la corrida de un dólar que trepó a los 61 pesos y todavía no se estabiliza, consideraron que “no solo son medidas superfluas y eleccionistas, sino que además no resuelven en lo más mínimo el problema estructural que perjudica a las pymes con presiones tributarias, fiscales y burocráticas" que no ceden.