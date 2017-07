“No se dio por dos motivos”, empezó el futbolista. “Primero porque necesito jugar y en Cipo creo que no iba a tener lugar o el que iba a tener, para pelear un puesto, no me gusta, que es el de volante por derecha”, contó. “Y segundo, por lo económico. Las ofertas que llegaron eran muy buenas en comparación con el sueldo que me ofrecían”, reconoció Gaitán, quien actualmente tiene contrato con la CAI por dos años más, pero evalúa otros destinos futbolísticos y propuestas no le han faltado.

Uno de los técnicos más insistentes ha sido Mauro Laspada, de Deportivo Roca. De todas formas, el jugador señaló que no tiene confirmado su próximo club.

Otras puertas

“Mi intención era jugar donde sea, buscar continuidad. Si era en Cipo mejor, pero no se dio y se abrieron otras puertas”, manifestó el mediapunta.

Para Gaitán, a días de cumplir 24 años, jugar en el Capataz fue la primera experiencia lejos de casa. “Me dejó de todo jugar en Cipo. Crecí mucho en lo personal, tanto yo como mi novia, lejos de nuestras familias. Me dejó la experiencia de jugar en un club con tantas obligaciones y, lo más importante, las amistades”, subrayó.

“Estoy muy agradecido con el club, se portaron excelente y no puedo ni tengo palabras para reprocharles nada”, manifestó el futbolista santacruceño.