Vivía en micro abandonado con 3 hijitos, la desalojaron y pide ayuda

"Me quedé sin trabajo, en la casa en la que alquilaba en Oro me robaron todos mis ahorros así que no me quedó otra que irme al micro abandonado en Costa Esperanza", contó a LM Cipolletti el inicio del drama.

Para colmo, fue desalojada de allí y todo se complicó aún más. "El Municipio me trajo palets, alimentos, me ayudó a equiparme de vuelta pero ahora otra vez quedé en la calle. Pasa que llegó la familia con los papeles de compra del colectivo y quedamos a la deriva y necesito ayuda urgente", ruega.

Desde la Municipalidad aseguran que "no podemos hacer nada, no podemos avalar una toma. Ella tomó un lugar y la desalojaron. Ya la asistimos con alimentos, con colchones. Otra cosa no se puede hacer. Ya la conocemos, es una chica de Puente de Madera".

Colecta y ayuda solidaria

Eloísa y sus peques están de prestados por unos días en la casa de una "abuelita que incluso me ofrece un espacio de su terreno para construirme una piecita pero no tengo los medios ni los recursos", señala.

"Y en cinco días tengo que irme también. Le agradezco a ella, a la vecina que me llevó a su casa cuando me sacaron del micro. Y a Lara Cornejo, que es una chica que está haciendo una colecta para ayudarnos y se comunicó conmigo por el chat", destaca.

La Maratea cipoleña

"Yo no la conocía, me involucre porque me enteré de su caso. Charlé con ella y me ofrecí a hacer una colecta solidaria para poder ayudarla y a sus 3 hijos. Ahí empecé a difundir la publicación que hice con lo que estaría necesitando Eloísa Quevedo. Mi idea es poder esta misma semana ayudarla en lo más que se pueda", explica la generosa cipoleña Lara Cornejo.

