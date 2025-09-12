Un nuevo fin de semana con propuestas para los cipoleños

Desde este viernes y hasta el domingo, Cipolletti tendrá una nutrida agenda cultural y de actividades. Enterate las propuestas.

Un nuevo fin de semana en Cipolletti con variada agenda de actividades culturales y sociales.

La región se prepara para un fin de semana cargado de propuestas culturales y musicales, donde la guitarra, el folklore, la improvisación y hasta la literatura se convierten en protagonistas. Cipolletti tendrá una variada grilla de espectáculos para todos los gustos, mientras que al otro lado del puente, Neuquén abre las puertas de su tradicional Feria del Libro .

Homenaje a la guitarra española: El guitarrista argentino Damián Cazeneuve se une al maestro español Miguel Trápaga en un recital único en el Complejo Cultural Cipolletti (Gral. Fernández Oro 57). La cita es a las 21 horas y las entradas tienen un valor de $15.000 .

Lázaro Caballero en el Alto Valle: El músico formoseño Lázaro Caballero llega para hacer cantar y bailar con todo su repertorio folklórico en el Círculo Italiano de Cipolletti . El show comenzará a las 22 horas , con entradas a $38.500 . La fiesta es exclusiva para mayores de 16 años .

E.C.P CCC (6) Los espacios culturales y teatrales de la ciudad, se abren al público para disfrutar de grandes eventos. Estefania Petrella

Sábado 13 de septiembre

Jam de Música en la Escuela Municipal: La Escuela Municipal de Música (Fernández Oro 787) será escenario de la 8ª edición del Jam de Música desde las 21 horas. Un encuentro de improvisación abierto al público, donde se invita a los músicos a llevar sus instrumentos y sumarse a una noche de creatividad compartida. Entrada gratuita.

Peña folklórica en el Complejo Cultural: El folklore copará el escenario del Complejo Cultural Cipolletti a partir de las 21 horas. Participarán artistas como Los Espinoza, Rayün, Semillas de Tradición, Ballet Folklórico Cipolletti – Cinco Saltos, Los Guayqui, Mave’ que pasa y Del mismo palo. La entrada general cuesta $6.000.

Dulce Ironía celebra 20 años: La banda cipoleña Dulce Ironía festeja dos décadas de trayectoria con un recital en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel (Toschi y Tres Arroyos), también a las 21 horas. Como invitados estarán Snake & The Beat Band. Entradas a $18.000.

Domingo 14 de septiembre

Noelia Pace y la experiencia de la mediumnidad: El fin de semana cierra con la presentación de la reconocida médium Noelia Pace en el Complejo Cultural Cipolletti a las 19 horas. La propuesta combina teatro y espiritualidad en un espectáculo que promete emociones intensas. Las entradas ya se encuentran agotadas.

Feria del Libro- Dia 3 (4).JPG Desde este viernes y por 10 días, inicia la Feria del Libro en Neuquén en el Museo de Bellas Artes. Maria Isabel sanchez

Cruzando el puente: Feria del Libro en Neuquén

La Feria Internacional del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel” 2025 se desarrolla hasta el 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.

Viernes 12 de septiembre

17:00 hs: Presentación de Por el alto Neuquén (Auditorio Marcelo M. Berbel).

19:30 hs: Charla de Luis Pescetti , Botiquín emocional, para padres y docentes.

, Botiquín emocional, para padres y docentes. 21:00 hs: Mariano Delgado en el escenario principal.

en el escenario principal. 22:00 hs: Zeze Nou Trío.

Sábado 13 de septiembre

17:00 hs: UNCo presenta Payadores neuquinos.

19:00 hs: Fernando Schpoliansky , Economía paso a paso.

, Economía paso a paso. 20:00 hs: Mar Petryk , Detonante.

, Detonante. 21:00 hs: Show musical de Soul Goodman .

. 22:00 hs: Despertar de los grises.

Domingo 14 de septiembre