Tras el viento y el frío, días de primavera en Cipolletti

Continuarán los días ventosos en Cipolletti y el resto del Alto Valle, pero también se espera un ascenso de la temperatura.

A poco más de una semana del inicio de la primavera, el pronóstico para Cipolletti anticipa jornadas con predominio de buen tiempo y ascenso de la temperatura . Aunque el viento no dejará de soplar fuerte en la ciudad y la región.

Atrás quedaron las alertas por lluvia y viento fuerte en gran parte de Río Negro, a pesar de que están previstas ráfagas de variada intensidad para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) pronosticó para la noche de este miércoles viento fuerte y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora bajo un cielo algo nublado. La temperatura rondará los 15 grados.

Para el jueves se espera una jornada con marcada amplitud térmica. Por la madrugada continuará el cielo algo nublado con una temperatura de 4 grados y viento prácticamente ausente. En horas de la mañana ascenderá a 5 grados bajo un cielo parcialmente nublado y viento leve del norte. Hacia la tarde la temperatura ascenderá a los 21 grados de máxima y un cielo mayormente nublado.

El viento comenzará a hacerse sentir, irá de leve a moderado con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. Durante la noche la temperatura descenderá a los 16 grados con viento leve y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Primavera (3) Maria Isabel sanchez

Ascenso de la temperatura

Continuarán las condiciones meteorológicas para el viernes con buen tiempo y ascenso de la temperatura. Ya en la madrugada se esperan 9 grados con un cielo parcialmente nublado y viento leve proveniente del sector noroeste. Por la mañana continúa el buen tiempo y la temperatura ascenderá a los 10 grados.

En horas de la tarde el cielo pasará a estar nublado, pero la temperatura ascenderá a los 24 grados de máxima. Estará ventoso, entre 32 y 41 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Hacia la noche continuará el cielo nublado, la temperatura bajará a los 16 grados y el viento seguirá soplando fuerte con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora.

Para el fin de semana se frenará el ascenso de la temperatura, aunque seguirá templado. El cielo se repartirá entre parcialmente nublado durante la primera mitad y mayormente nublado hacia el finalizar la jornada. La temperatura en la mañana rondará los 9 grados y hacia la tarde ascenderá a los 21 grados de máxima. El viento estará entre 23 y 31 kilómetros todo el día, pero por la noche las ráfagas se intensificarán y alcanzarán casi los 60 kilómetros por hora.

El pronóstico para el domingo no será muy diferente de la jornada anterior. Estará mayormente nublado durante la mañana con una temperatura de 11 grado de mínima, y 19 grados de máxima hacia la tarde con viento leve del sector noroeste.