Tiene 73 años y unió el Alto Valle con la cordillera en bicicleta

Ciclista cipoleño se fue pedaleando al fondo de 7 Lagos

En San Martín de los Andes, después de recorrer casi 500 kilómetros, la cuenta de IG pelotón.bikes le dedicó un posteo a su hazaña y lo entrevistó en la previa de la competencia. "Me dicen que estoy loco, muy loco. Porque me vine pedaleando del Alto Valle de Río Negro en dos días y un poquito más porque me agarró un viento en contra, que me frenó un poquito", contó Ricardo.

Una bolsa de dormir, una carpa y una mochila con ropa, lo único que llevó Ricardo en su viaje en bici. El domingo de la carrera compitió en el Gran Fondo de los 7 Lagos, ganó en su categoría y con la medalla colgada en el cuello, se pegó la vuelta también montando su bicicleta para regresar a su casa, en Cipolletti. No lo venció ni el frío, ni el viento, ni la lluvia. Y dejó una huella con su bici en el camino recorrido, con un mensaje grabado para todos, que es inspirador: no importa la edad, tampoco la distancia. La voluntad, las ganas y la pasión por el ciclismo, te pueden llevar a cualquier lugar.

La multitudinaria carrera Gran Fondo 7 Lagos disputó su décima tercera edición y la comunidad de San Martín de los Andes disfrutó como nunca de la largada de varias leyendas del deporte nacional. Primero se conoció de la llegada de un hombre que enciende la pasión de los argentinos por el fútbol: Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección albiceleste, pero después se sumaron otros nombres históricos del deporte como Gaby Sabatini y Pablo Aimar. Fue una carrera dura por la cantidad de kilómetros y las condiciones del clima, pero tuvo una convocatoria multitudinaria.