Pronóstico en el Alto Valle: clima primaveral y una alerta por lluvias y nieve

La región del Comahue vivirá un día inmejorable para estar al aire libre. Pero el Servicio Meteorológico nacional lanzó una alerta amarilla: en qué zonas.

El Alto Valle se despide del fin de semana con un clima más propio de octubre que de pleno invierno. El pronóstico para este domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) prevén un cielo mayormente despejado, viento leve a moderado.

Además, lo que todos quieren saber, debido a este notorio cambio y el adiós a la ola polar, por ahora: se registrará una temperatura máxima cercana a los 19°C, con mínimas que arrancarán en torno a los 3°C durante la mañana.

La mañana será algo nublada, pero el sol dominará gran parte de la jornada, lo que genera un el mejor escenario ideal para actividades al aire libre, como ir a tomar sol.

En tanto que el viento soplará del oeste y noroeste, con intensidades de entre 13 y 24 km/h y ráfagas que no superarán los 32 km/h, lo que permitirá disfrutar del día sin las molestias del viento fuerte habitual en la región.

Pronóstico y alerta por lluvia y nieve

Hacia la noche, el cielo comenzará a cubrirse y la temperatura descenderá hasta los 11°C. Todavía las noches son frescas y las mañanas algo frías, pero no con temperaturas bajo cero como se venían registrando hace unas semanas. ¿Puede decirse que el inverno ya se terminó? Se verá, aún queda mucho en agosto.

Más allá de que en el capital neuquina se vivirá un domingo agradable, el panorama será muy distinto en la zona cordillerana y especialmente en Los Lagos. El SMN emitió un alerta amarilla por lluvias para Bariloche y localidades cercanas, como Villa La Angostura y Villa Traful, que comenzará a regir desde la tarde-noche de este domingo y se extenderá hasta el lunes por la tarde.

Se esperan acumulados de 15 a 30 milímetros, con posibilidad de superar estos valores en forma puntual. Además, en las zonas más altas no se descarta que la precipitación sea en forma de nieve, lo que podría generar complicaciones en rutas y pasos de montaña.