Pago anual de tasas: hasta cuándo se puede acceder al descuento del 15%

El Municipio informó el primer vencimiento del pago anual de tasas. Quienes se sumen, tendrán un 15% de descuento sobre el valor de la cuota pura.

El pago anual de tasas tiene tres vencimientos. El primero es el viernes 30.

El pago anual anticipado de las tasas municipales tiene su primer vencimiento esta semana. Es la última oportunidad para pagar el valor de la tasa pura -sin los aumentos mensuales por IPC- y con un 15 por ciento de descuento . Luego, habrá otros dos vencimientos, pero con menor beneficio.

El área de Recaudaciones del Municipio de Cipolletti informó que el descuento del 15 por ciento estará vigente hasta el viernes 30 de enero.

Las boletas para el pago anual se enviaron por correo electrónico a los contribuyentes que están adheridos a la tasa digital, y además se repartió la boleta en papel a quienes aún no están adheridos.

Tasas municipales El Ejecutivo emitió la boleta de las tasas municipales de enero y del pago anual, para quienes quieran adherir.

En caso de no haberla recibido y querer efectuar el pago anual los vecinos pueden comunicarse a través del correo electrónico de Recaudaciones es: [email protected]. O bien dirigirse personalmente a la delegación municipal de calle Yrigoyen y Villegas de 7.30 a 13.

La normativa establece un 15 por ciento de descuento para los pagos realizados en el mes de enero, un 10 % en febrero y un 5 % en marzo, promoviendo la regularidad en el pago de los tributos y fortaleciendo la previsibilidad en la recaudación municipal.

Cómo hacer el pago anual de tasas municipales

Los medios habilitados de pago son: Rapipago, Pago Fácil, página Web de la municipalidad (Pagos online), Mercado Pago o en las cajas de recaudación municipales de las delegaciones de calle Yrigoyen y Villegas; y Brentana 571 ( de lunes a viernes de 7:30 a 13 hrs).

Paso a paso cómo adherirse a la tasas digital municipal

Las tasas municipales digitales, son un sistema mucho más simple y rápido. Más de 8500 vecinos ya están adheridos y reciben las boletas por correo electrónico. El objetivo principal es alentar a la despapelización del Estado y reducir el impacto ambiental, recibiendo las boletas de tasas por correo electrónico.

Adhesión:

Ingresar al sitio oficial y seleccionar tipo de cuenta: inmueble, comercio o licencia de taxi. Completar el formulario y adherir.

Confirmación:

Se debe confirmar la validación de cada partida o habilitación a través del correo electrónico que envía el sistema.

Cuando se realice la próxima liquidación, comenzarán a recibir mes a mes su boleta por correo electrónico, con un link de pago, sin necesidad de memorizar su número de partida ni de tener que esperar a que estén disponibles para el pago.

Cabe resaltar que los vecinos pueden continuar adhiriéndose a la tasa digital solicitando asesoramiento en el procedimiento, a través de la Central de Atención al Ciudadano 147. Dónde serán acompañados para realizar efectivamente el trámite on line.