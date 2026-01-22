Lo echaron del municipio por usar una tarjeta oficial para cargar combustible en su camión

Lo descubrieron por las cámaras de seguridad de una estación de servicio. El hombre se desempeñaba como chofer de la Secretaría de Servicios Públicos.

El camión en el que el empleado municipal fue a cargar combustible. La maniobra fue captada por las cámaras de seguridad de la estación de servicios.

La Municipalidad de Cipolletti informó que echó a un empleado que intentó cargar combustible con dinero del estado comunal en su vehículo particular. El hecho ocurrió el sábado 17 de enero en una estación de servicios de la localidad y fue detectado gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento, donde quedó registrada la maniobra ilegal.

Según se precisó, las imágenes muestran cuando el hombre - un ex empleado municipal, que se desempeñaba como chofer en la Secretaría de Servicios Públicos desde agosto de 2025— intentó utilizarla para cargar combustible en su camión personal, con el costo a cargo del Municipio. Una captura del video que acompaña el comunicado oficial revela que se trata de un rodado antiguo, con caja playa.

Se resaltó que a partir de esta evidencia, se avanzó "de forma inmediata con las medidas administrativas correspondientes y se puso a disposición toda la información necesaria para el esclarecimiento del caso".

Desde el Municipio se ratifica una postura firme de “tolerancia cero ante cualquier conducta que implique el uso indebido de recursos públicos” y remarcaron que “estos hechos no serán encubiertos ni relativizados”.

“Cada peso del Estado es de los vecinos y se usa para mejorar la ciudad. No vamos a permitir vivos ni abusos con recursos públicos: actuamos de inmediato y vamos a ir hasta el final”, afirmó el intendente Rodrigo Buteler.

Tolerancia cero: 25 "ñoquis" despedidos

En agosto del año pasado el municipio local informó sobre el despido de 25 trabajadores que no cumplían con sus obligaciones laborales por diversas excusas. No se descartaba la presentación de una denuncia penal en casos en que se presentaron certificados médicos truchos para justificar inasistencias. Comúnmente llamados "ñoquis".

Los despidos por faltas injustificadas comenzaron en 2024, pero apuntaban especialmente a los trabajadores que presentaban certificados médicos "sospechosos". Cuando la investigación confirmaba que se trataba de licencias falsas que solo encubrían faltas, los casos fueron denunciados y se procedió al despido.

Desde el inicio del 2025 el Municipio comenzó a profundizar los controles tanto administrativos como del cumplimiento de las tareas asignadas y desvinculó a 25 empleados.

Los "ñoquis" despedidos del Municipio trabajaban con todos los regímenes de contratación con el Estado cipoleño: hay eventuales, contratados por tiempo determinado y de planta permanente.

Desde el Ejecutivo de Cipolletti confirmaron que los controles continuarían como una política interna dentro de Recursos Humanos. Ante inasistencias reiteradas se pondrá la lupa en la situación del trabajador. Se anunció que también se investigaría el abandono del puesto de trabajo, especialmente de aquellos municipales que se desempeñan en la vía pública.