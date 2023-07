Largarán el mayor caudal al río Limay: alerta en la zona ribereña

El ingeniero Sapag explicó que “en el Río Neuquén no aumentamos el caudal, lo estamos bajando a 500 m3/s. habida cuenta que hemos logrado cambiar la norma en un acuerdo con la Secretaría de Energía”. Adelantó que este viernes se bajará de 550 a 500 m3/s en el río Neuquén y se erogará de 450 a 595 en el Limay.

“Lo que suma en el río 1150 o 1200 m3/s en promedio diario. Es por la demanda energética que el sistema interconectado nos ha pedido a través de CAMMESA, por eso se saca agua del Chocón”, agregó Sapag en declaraciones a LU5.

Se aprovechará la crecida en las últimas semanas de los ríos Collón Cura y Limay cuyo drenaje es más lento debido a los bosques y lagos. A diferencia del Neuquén que nos los tiene y por esa razón agua que toca el piso corre rápidamente hacia el río. “Por eso es tan violento el Neuquén”, señaló.

Detalló que en estos momentos están ingresando unos 300 m3/s por el río Limay, mientras que por el Collón Cura serían cerca de 1300 m3/s; y en el Neuquén 290 m3/s cuando hace 15 días estaba en los 7400 m3/s. Dijo que este último es un río que, así como sube instantáneamente, baja también de la misma manera. Esperan en los próximos diez días poder evacuar los 3,5 metros que están en zona de crecida en los barriales a efectos de normalizar aguas abajo.

El representante neuquino en la AIC recordó que el máximo de erogación permitida en el Limay es de 1200 m3/s y en la línea de ribera son 1290 m3/s. Sostuvo que no interfiere que haya en esa línea asientos, juegos o parrillas propio de los balnerarios. “Cuando hay edificaciones, construcciones de viviendas en la margen ahí sí se complica porque están dentro del río, con esos caudales. Mientras sean balnearios no hay ningún tipo de problema”, aseguró.

A quiénes afectarán las erogaciones

El ingeniero estimó poco probable que con 100 m3/s más se puedan inundar los balnearios, pero quienes sí se van a ver perjudicados serán “aquellos que estén dentro del río. La línea de ribera indica que ese es un espacio que ocupa el río y no lo podemos ocupar de ninguna manera porque genera un inconveniente tremendo para sacar agua para la generación de energía eléctrica”.

Dijo que “el conflicto que tenemos en Centenario, Vista Alegre y Cipolletti es lamentable, pero están dentro del río. Algunos han ganado tierra al río, que me parece bien mientras produzcan, tengan frutales, hortalizas, pero el río alguna vez se recupera”.

Recordó a los pobladores próximos al Neuquén que el río es un elemento dinámico, arrastra arena, ríspidos, forma bancos y vegetaciones. Señaló que hace 15 años que no se larga un caudal mayor de 100 m3/s. “Es obvio que, por la forestación, los sauces, las jarillas, ven que el nivel del agua ha subido, pero no es volumen de agua. No es un canal, acá se forman bancos. En cada curva hay un banco que se va modificando de acuerdo a la dinámica del río”, aclaró Sapag.

Subrayó que en estos casos “hay una responsabilidad ciudadana, ellos tienen que pedir permiso al municipio y a Recursos Hídricos para ubicarse. El ubicarse por necesidad trae como consecuencia estas cosas que no podemos manejarlas”.

En el caso de los que ya están radicados en zonas que no deberían, se debería analizar la situación y realizar en forma acordada con la vecina provincia una defensa para evitar esas situaciones a futuro.