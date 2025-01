Juan Andrés, el productor que todo lo que toca lo convierte en "verde"

Juan Andrés es productor agropecuario y, desde los últimos años, uno de esos emprendedores inquietos que “no para”. Lo motivó no sólo el deseo de mejorar su producción y contar con herramientas para mantener sus animales en las mejores condiciones en el campo, sino una necesidad fundamental. “Salvar” a sus varias decenas de ovejas de una muerte segura en tiempos de una sequía indomable y feroz que hace solo unos años arrasó los campos rionegrinos.

Todo marchó, por fortuna, sobre ruedas, pudo poner su trabajo a disposición de otros productores para que pudieran alimentar a su ganado, y hoy subió otro escalón en un emprendimiento verde: el enriquecimiento con “sustrato comestible” que potencia los beneficios y requiere aún menos inversión, menos tecnología y –fundamental- menos riego. Además utiliza un insumo que suele descartarse: el “bagazo de cerveza”.

forraje4.jpg El forraje verde nació de la mano de un productor tras una sequía feroz.

¿En qué consiste todo esto?

“El forraje verde hidropónico es el futuro de la agricultura vertical, es tecnología, es el cuidado de los recursos naturales y un excelente alimento sano y nutritivo para nuestros animales, pero tiene límites. Los animales consumen importante cantidad por día. Entonces ahora encontramos una solución en el sustrato comestible que se utiliza en el FVH. Este sustrato es derivado del bagazo de cerveza con otros nutrientes y logramos resultados excelentes”, explicó Juan Andrés Balogh a LMCipolletti.

“Nos permitió duplicar la producción de forraje en un mismo espacio, menor cantidad de semillas, menor consumo de agua de riego y aumentamos la cantidad de proteína bruta de 18% a 25,67% en la semilla de trigo. Este porcentaje de proteína solo se obtiene con una alfalfa mejorada”, explicó el productor viedmense.

Su emprendimiento fue declarado de interés en la provincia y realizó el proceso de patentamiento en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina (INPI) en abril de 2024, del innovador método de forraje hidropónico enriquecido con sustrato comestible.

“Este procedimiento presenta mayor eficiencia en el riego si se compara con los métodos tradicionales de cultivo de forraje verde hidropónico. Esta mejora se da en el riego, donde se produce mayor retención de humedad mediante la cual, se reduce el consumo de agua necesario para su cultivo al 0%”, se destacó.

emprendimiento verde3.jpg

La particularidad de este sistema productivo presenta la no dependencia del clima, ya que elimina la necesidad de deforestar áreas para la producción de alimentos, al no requerir tierra para el cultivo, también no requiere la utilización del uso de químicos y fertilizantes tradicionales, ya que los nutrientes son aportados por el sustrato comestible, reduciendo así la contaminación ambiental y promoviendo prácticas agrícolas, más sostenibles, se resaltó en el proyecto.

Sin suelo y con poquísima agua

El forraje obtenido mediante este método productivo se distingue por sus altos porcentajes de proteínas y digestibilidad. Las principales ventajas que posee se relacionan con la rápida tasa de crecimiento del forraje.

“Esta modalidad de cultivo, no sólo contribuye con la sostenibilidad al reutilizar residuos industriales, sino que además enriquece la calidad nutricional del forraje aportando calcio, fósforo y otros nutrientes, beneficiando así a los animales que se alimentan de él”, se hizo hincapié.

emprendimiento verde2.jpg

La invención, en su procedimiento, consta de preparar las bandejas a través de los siguientes pasos: Llenado de sustrato comestible, colocación de la semilla, aplicación de otra capa de sustrato y período de crecimiento.

“En esto se usa 50 por ciento de semillas y 50 de sustrato y eso el animal lo consume, y además le da nutrientes. Es un derivado de la cerveza que es el bagazo que muchas veces se tira. Lo estamos aprovechando ahora y otros productos que le agrego a esto para aumentar el valor nutricional. El uso del sustrato tiene muchísimos beneficios: es más accesible, mantiene más la humedad, las semillas. Es más sencillo porque no requiere tecnologías y tolera más los cambios de temperatura”, indicó el emprendedor.

Balogh ya proyecta desarrollar el forraje con sustrato en la Línea Sur en invierno porque “el sustrato protege a las semillas”.

Las raíces del emprendimiento

El productor logró equiparse, tecnologizarse y desarrolló la pyme Forraje Tecnol, una empresa donde busca compartir la experiencia y los resultados de su trabajo. No vende directamente el forraje sino que ofrece los módulos y todos los conocimientos necesarios para que cada productor pueda obtener, con sus propias manos, este forraje verde “mágico” que brota en ocho días y casi sin nada de agua.

emprendimiento verde1.jpg

Dentro de estos módulos se puede producir biomasa vegetal sin utilizar suelo ni fertilizantes, a partir de la germinación de semillas de cereales como cebada, trigo, maíz, avena y sorgo.

Comentó que el cultivo es sumamente sencillo. “El procedimiento comienza con las semillas, yo uso trigo, cebada, avena, maíz. Se le hace una selección a la semilla, un lavado y desinfección y después el proceso de hidratación de la semilla”.

El forraje verde hidropónico (FVH) se produce por módulos. El emprendedor explicó que con un módulo de 2 metros por 3,60 por 2,20 de altura, se pueden producir entre 150 y 180 kilos de forraje diario. “Con esto podemos alimentar a 300 ovejas", ejemplificó.