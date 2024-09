En 7 fotos: la movilización por Luciana Muñoz, a dos meses de su desaparición

Lila Aguerre, madre de la joven, sostuvo: "Hasta el día de hoy no tengo ninguna señal de nada, ninguna persona que pueda aportar algún dato. Para mí es muy lento todo, parece eterno, ya son dos meses y no tengo a mi hija y es muy triste, no sé qué pasó con ella, no sé dónde está".

No obstante, hay que recordar que hay un imputado relacionado con la desaparición de Muñoz y es justamente su exnovio, a quien se señala por haber mentido en su testimonio al ser interrogado en el marco de la búsqueda. Por ahora, no hay más pruebas en su contra que permitan llegar a la joven.

En este panorama tan incierto, su familia y amigos no bajan los brazos y por ello convocaron a la movilización que comenzó a las 18 en el Monumento San Martín del centro neuquino. Una vez concentrados allí, avanzarán por las calles.

La movilización en fotos

Marcha a dos meses de la desaparicion de Luciana Muñoz (6).JPG Maria Isabel sanchez

Marcha a dos meses de la desaparicion de Luciana Muñoz (5).JPG Maria Isabel sanchez

Marcha a dos meses de la desaparicion de Luciana Muñoz (7).JPG Maria Isabel sanchez

Marcha a dos meses de la desaparicion de Luciana Muñoz (2).JPG Maria Isabel sanchez

Marcha a dos meses de la desaparicion de Luciana Muñoz (4).JPG Maria Isabel sanchez