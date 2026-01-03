Cipolletti LMCipolletti Cipolletti El Paseo de Artesanos arranca el año en la plaza San Martín

Este domingo se realizará la primera fecha del paseo de artesanos y emprendedores de Cipolletti. Será de 18:30 a 23.







La Feria de Artesanos y Emprendedores arranca el 2026 en la plaza San Martín.

Este domingo 4 de enero, de 18:30 a 23, en la plaza San Martín de Cipolletti se desarrollará el Paseo de Artesanos, el primero del verano 2026, con la presencia de más de 40 emprendedores y carros gastronómicos.

Será espacio ideal para disfrutar en familia y recorrer los puestos de emprendedores locales y regionales.

El Paseo de Artesanos en la Plaza San Martín reúne a decenas de feriantes con productos hechos a mano: desde artesanías en madera, tejidos, cerámica y bijouterie, hasta propuestas gastronómicas y artísticas.

Es un lugar pensado para compartir, pasear y encontrar regalos únicos, especialmente en estas fechas festivas.