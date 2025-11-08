Dos policías heridos tras chocar contra un poste en la zona del Puente Carretero

Los efectivos protagonizaron una persecución a unos sujetos que había apedreado un patrullero.

El choque fue en el ingreso a Neuquén capital, en la zona del Puente Carretero.

La mañana en Cipolletti inició con un accidente protagonizado por un patrullero de la Policía de Río Negro . Se trata de un vehículo perteneciente a la Comisaría 4ta de Cipolletti que chocó contra un poste en la zona del Puente Carretero . Dos efectivos terminaron hospitalizados por las heridas.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del sábado , cuando el rodado perteneciente a la Policía de Río Negro impactó contra un poste de alumbrado público . La mecánica del impacto delata que el móvil se subió al cordón en el ingreso a la capital neuquina , en la intersección de acceso al barrio Sapere.

Se desconocen los motivos que llevaron al vehículo a un choque de estas dimensiones , pero fuentes policiales confirmaron que el rodado estaba en el medio de una persecución a unos sujetos que habían protagonizado una pedrada contra un patrullero en Cipolletti.

El conflicto surgió a las 4:20 de la madrugada, cuando se registraron disturbios en el Club 23 y se requirió la presencia policial. Los agentes asistieron al lugar pero fueron recibidos con piedras que dañaron el parabrisas del móvil policial. Los responsables de la pedrada se subieron a un vehículo y se dieron a la fuga hacia la capital neuquina.

Por esta razón, intervino un segundo patrullero y los efectivos se movilizaron rápidamente para identificar y detener a los hombres que tiraron piedras. Sin embargo, los efectivos impactaron contra el poste de alumbrado público en el ingreso a la ciudad vecina, a escasos metros de la Policía de tránsito de Neuquén.

Dos agentes hospitalizados por las heridas del impacto

Como resultado del impacto, dos integrantes de la Policía fueron derivados al Hospital de Cipolletti para recibir asistencia médica por las heridas. Por otro lado, el rodado sufrió importantes daños materiales en la zona del capó, tren delantero, radiador, electro y motor.