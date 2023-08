Doce Cabernet Sauvignon desde $2000 para celebrarlo

De las más de tres mil variedades de uva que hay en el mundo, solo una ha alcanzado tal grado de universalidad que no hay que explicarle a nadie de qué hablamos: el Cabernet Sauvignon. Bordelesa en origen, universal por fuerza de su sabor, hoy no hay país vitícola que no la elabore. Tampoco consumidores que no la hayan oído nombrar.