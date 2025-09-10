Día del Maestro: cuál es la razón por la que tampoco hay clases en los secundarios de Río Negro

En nuestro país existe el día del Profesor y de la Maestra Jardinera, sin embargo, este jueves no habrá clases en ningún colegio de la provincia.

Este jueves 11 de septiembre las aulas de Cipolletti permanecerán vacías. La fecha del Día del Maestro , este año abarcará una vez más a los jardines de infantes, a las escuelas secundarias y a la educación superior de toda la provincia de Río Negro .

Como todos los años, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos dispuso el asueto correspondiente, por lo que no se dictarán clases en ninguno de los niveles. Aunque los docentes de educación inicial, secundaria y superior tienen sus propios días conmemorativos en otras fechas del año, se unifica para el festejo y la conmemoración.

De esta manera, este jueves no abrirán sus puertas los jardines de infantes, las escuelas primarias, las secundarias, escuelas técnicas, Institutos de Formación Docente y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA).

En el calendario escolar argentino existen otras fechas vinculadas a los docentes: el 17 de septiembre es el Día del Profesor y el 28 de mayo se recuerda a las maestras jardineras, en homenaje a Rosario Vera Peñaloza.

¿Por qué se celebra el Día del Maestro?

El Día del Maestro se conmemora en Argentina cada 11 de septiembre en honor a Domingo Faustino Sarmiento, considerado “el padre del aula”, quien falleció en 1888. Su legado está asociado a la expansión de la educación pública y la formación docente en el país.

Nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan y falleció en Asunción del Paraguay. Fue un político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino; gobernador de la provincia de San Juan (1862-1864), presidente de la Nación Argentina (1868-1874), senador nacional por su provincia (1874-1879) entre otros cargos.

sarmiento

Su nombre de bautismo era «Faustino Valentín Quiroga Sarmiento». Los nombres le fueron dados por los santos de ese nombre, san Valentín y san Faustino, del cual el segundo era el del día de su nacimiento. Sin embargo, ni sus familiares ni sus amigos lo llamaban «Valentín». Según algunas fuentes, el nombre «Domingo» se le adjudicó luego en una casa paterna, siendo tradicional que muchos miembros de su familia lo llevaran o utilizaran. Este nombre no figuraba en su partida de nacimiento.

Un día para destacar la tarea docente

Más allá del feriado escolar, la jornada invita a reflexionar sobre el rol central de los maestros en la formación de niños y adolescentes, en un contexto donde la educación sigue siendo uno de los pilares del desarrollo social y cultural.