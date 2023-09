Destituyeron a la tesorera acusada de fraude al municipio

Fue la concejal María Laura Yensen quien puso en palabras en medio de la sesión el por qué de la destitución de la funcionaria Illesca, quien aprovechándose del cargo que ocupaba desvió fondos hacia cuentas propias y de su entorno. La presidenta del Concejo, Silvana Larralde, se encargó de destacarla actitud que tomó el intendente Di Tella cuando se enteró de las extrañas maniobras con los fondos y no dudó en denunciar la situación para que se investigue.

"Este proyecto tenía mucho interés. Me pareció que no había mucho para discutir porque esto ya era de público conocimiento. Tengo que destacar que al intendente no le tembló el pulso desde el día uno e inmediatamente definió hacer la denuncia, pidió que se examine la situación y eso es por demás valorable. La ética profesional estuvo ante todo, lejos de ocultar lo sucedido", dijo Larralde al destacar también la actuación del secretario de Hacienda, la contadora y el equipo contable del municipio.

Larralde insistió en que María Laura Illesca "tiene que devolverle lo que le robó al pueblo de Cipolletti, a los vecinos. Ahora hay un expediente judicial y seguirá su curso".

Con la aprobación de la ordenanza, Illesca deja de ser la tesorera pero continúa siendo empleada de la planta permanente del municipio. En adelante la ex funcionaria deberá enfrentar un proceso sumarial ante la Junta de Disciplina que la dejaría afuera del municipio, perdiendo definitivamente su condición de empleada estatal.

La sesión que terminó con los días de Illesca como tesorera municipal tuvo en las voces de los concejales un denominador común: el sentimiento de traición hacia los miembros del Concejo Deliberante, que fueron quienes en su momento aprobaron la designación en el cargo.