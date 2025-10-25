Cómo sigue el viento en Cipolletti: pronóstico de sábado y domingo de elecciones

El sábado tendrá vientos moderados y temperaturas cálidas. El domingo de sufragio será con ráfagas de viento de 45 km/h y lluvias aisladas.

Por la tarde, el cielo se cubrirá parcialmente en Cipolletti pero hacia el atardecer volverá el sol, alcanzando los 22 grados como máxima.

El fin de semana en Cipolletti estará marcado por el descenso de la temperatura , con nubosidad variable y la posibilidad de precipitaciones de cara a la semana próxima . Así lo indicó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) en su pronóstico extendido a seis días.

Durante el transcurso del sábado, el viento estará presente con intensidades de entre 25 y 50 km/hora , incrementándose hacia la noche. La tarde será soleada con una temperatura que llegará hasta los 23 Cº y descenderá hasta 7º con el transcurso del día. En las últimas horas del día, el cielo se tornará parcialmente nublado , lo que marcará un cambio en la sensación térmica.

El domingo de elecciones se mantendrá el mismo panorama, durante las horas de la tarde el cielo estará parcialmente cubierto , la temperatura llegará a los 19º y las ráfagas de viento soplarán a 28 km/hora. Durante el transcurso del domingo democrático las ráfagas de viento aumentarán a 43 km/h.

En la noche, habrán lluvias aisladas y la posibilidad de chaparrones con un marcado descenso de la temperatura 0º que anticipa una noche fría y lluviosa.

Cipolletti nublado .jpg Durante la noche del domingo de elecciones, el cielo se cubrirá y la temperatura descenderá hasta llegas a los 0º.

El comienzo de la próxima semana estará marcado por un considerable descenso de las temperaturas y probabilidad lluvias y chaparrones aislados. El lunes 27, la máxima será de 7°C y la mínima rondará los 2°C. El viento será leve, con ráfagas de hasta 30 km/h.

El martes 28 mejorarán las condiciones climáticas pero se mantendrá frío, con una máxima de 14°C y mínima de 0°C. El viento tendrá una intensidad similar a la del lunes, con ráfagas de 30 km/h. El cielo se despejará casi completamente hacia la noche.

elecciones presidenciales 2023 (2).jpg El domingo 26 de elecciones legislativas tendrá cielos nubosos y temperaturas bajas. Anahí Cárdena

La tormenta cada vez más alejada de Neuquén: el SMN emitió alerta naranja en cuatro provincias

Para el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica fuertes tormentas para el norte de la provincia de Buenos Aires, este de Córdoba, sur de Santa Fe y oeste de Entre Ríos.

"El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente", indicó el SMN.