Alerta en Río Negro por tormenta y viento: qué dice el pronóstico

El SMN advirtió que se pronostica la caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y hasta granizo.

Un total de 10 provincias estarán afectadas este jueves por las alertas del SMN.

Las malas condiciones del clima regresan este jueves en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y fuertes vientos.

De esta manera, el SMN confirmó que mantiene vigente varias alertas por tormentas para este jueves. Una de ellas, de nivel amarillo afectará a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Chaco, San Luis, Formosa y Mendoza . Mientras que en algunas zonas del país el aviso se eleva a alerta naranja.

De acuerdo con el reporte del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, en las zonas del norte y centro del país con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensa s que podrían alcanzar los 90 km/h".

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En la provincia de Río Negro, el pronóstico es un poco más leve: "El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", publicó el organismo nacional.

mapa_alertas (22)

Por el alerta amarillo por tormentas, el SMN emite una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes alrededor del clima adverso:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Además, en el sur de Mendoza rige un alerta amarillo por viento zonda.

Alerta naranja por tormentas y vientos de 100 km/h

Por otro lado, el SMN precisó que para este jueves está vigente otra alerta de nivel naranja, donde algunas áreas de tres provincias se verán particularmente afectadas. El sur de Córdoba, sur de Santa Fe y noroeste de Buenos Aires están bajo esta advertencia

lluvias.jpeg La alerta por tormentas y vientos fuertes afectará a varias zonas del país.

"El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente".

Por el alerta naranja por tormentas el SMN emite una serie de recomendaciones para evitar potenciales daños: