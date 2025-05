Cipolletti: Jornada gratuita de trámites de DNI y vacunación en el Estadio Municipal

Además, destacó que se eligió un sábado para facilitar la concurrencia de quienes durante la semana tienen dificultades para acompañar a sus hijos a hacer estos trámites. “Esperamos realizar al menos mil trámites durante la jornada”, señaló.

Liga infantil de fútbol

También se podrá completar el calendario de vacunación

Este operativo incluirá una importante acción sanitaria ya que personal de Salud estará presente para revisar el carnet de vacunación de los vecinos y ofrecerá la posibilidad de completar los esquemas correspondientes, tanto para niños de 5, 6 y 11 años como para adultos. Desde la organización se solicita a quienes asistan que lleven consigo el carnet de vacunas para agilizar las consultas y aplicaciones.

Recordando la importancia de mantener el calendario de vacunación al día, las autoridades destacaron que seguir el calendario oficial es clave para recibir las dosis necesarias en el momento adecuado, previniendo enfermedades contagiosas. El carnet de vacunas, además de ser un documento oficial para realizar trámites, es una herramienta vital para futuras consultas en el sistema de salud público o privado.

Se advierte que no vacunarse implica no solo un riesgo personal, sino un peligro para toda la comunidad, especialmente para grupos vulnerables como los menores de 1 año que aún no completaron su esquema, mujeres gestantes e inmunodeprimidos, quienes por distintas condiciones tienen las defensas bajas.

En Cipolletti, además de este tipo de operativos móviles, los vecinos cuentan con tres delegaciones fijas del Registro Civil ubicadas en Fernández Oro y Sarmiento (Delegación 1°), en el Hospital sobre Naciones Unidas y Venezuela, y en el barrio 1200 viviendas, en Celedonio Flores 1849, donde pueden realizar diversos trámites durante todo el año.