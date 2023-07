¿Chile o Neuquén? dónde fue el epicentro real del sismo que sacudió a la provincia

sismo chile.jpg

"Es cierto que el primer cálculo del INPRES, que fue cinco minutos después de ocurrido, es automático, obviamente, por la velocidad", manifestó confirmando algunas informaciones difundidas por medios argentinos, que tomaban ese dato para luego darle cabida a las información que venía del otro lado de la cordillera.

"Por otro lado, la Universidad de Chile, en su servicio sismológico hizo una publicación referenciando el epicentro a una localidad chilena. Siempre referencian a una localidad chilena, pero no necesariamente el epicentro suele estar en esa localidad chilena. Si uno grafica en un mapa las coordenadas que ellos proponen (-38.22 para latitud, -70.86 para longitud) va a ver que están dentro del territorio argentino", sumó.

sismo loncoopue.jpg

"Por otro lado, si alguien consulta el BGS (British Geological Survey) también va a ver que el sismo localizado es en Argentina. Las fuentes no oficiales que han sugerido el epicentro en Chile en realidad han sido organismos no gubernamentales no autorizados para dar información sismológica y también el sistema de Android, que en realidad no da una localización", añadió al confirmar que el epicentro del movimiento telúrico fue dentro del territorio neuquino. "Este ya es un dato revisado desde anoche, un poco antes de la 1 de la mañana ya estaban los datos finales. Se confirmó que el sismo fue a 214 kilómetros de profundidad, al sur de Loncopué", precisó.

sismo-inpres.jpg

Si bien muchos habitantes del Alto Valle recibieron a través de sus teléfonos celulares una alerta de Google, el sismo se sintió en San Martín de los Andes y otras de las localidades cordilleranas como Caviahue, Villa Pehuenia y Villa La Angostura.