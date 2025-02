¿Chau playeros? Cuál es la postura de los estacioneros de la región sobre el autodespacho de combustible

“Nosotros, desde la Cámara, apoyamos totalmente este decreto y pensamos que es muy bueno, no solo para las estaciones que tienen la opción de brindar un servicio adicional, sino también para la modernización” , aseguró Carlos Pinto, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles del alto Valle.

Las estaciones de servicio YPF se sumaron al golpe al bolsillo. Los playeros por ahora seguirán estando en las estaciones de servicio, ya que el cambio implica un nuevo sistema. Agustín Martínez

Pero en un país donde el empleo es una preocupación constante, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasará con los trabajadores?, le preguntaron desde la radio. Pinto fue tajante con su respuesta: “Nada". "En cuanto a los empleados, todo va a seguir igual. No te olvides que esto no se puede implementar de la noche a la mañana. Se necesita equipamiento adecuado y también hay un tema cultural”, detalló.

Playeros: ¿Habrá resistencia en la región?

La resistencia al cambio parece ser evidente en el país y en la región, pero no se descarta que con el decreto 46/2025 de la Secretaría de energía de la Nación, comiencen a instalarse el nuevo sistema que prescinde de los despachantes de combustibles.

En Argentina, el despacho de la nafta siempre estuvo asociado a la atención personalizada. En otros países, el autoservicio es un estándar hace décadas. “Esto ya lleva 50 o 60 años de aplicación en otros lugares y está generalizado. Pero acá es demasiado nuevo”, explicó Pinto.

El Gobierno oficializó, a través del Boletín Oficial, la autorización del autoservicio de combustibles en las estaciones de servicio, permitiendo que los usuarios puedan despacharse nafta y gasoil por sí mismos.

El autoservicio de combustibles ya es una práctica común en países como Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y varias naciones de la Unión Europea. En Argentina, la iniciativa fue anunciada el año pasado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero su implementación se oficializó recién este miércoles.

Pruebas en YPF y Shell

Antes de la reglamentación, se llevaron a cabo pruebas piloto en estaciones de YPF y Shell en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, donde se otorgaron permisos especiales.

El presidente de Acipan, Carlos Pinto, Carlos Pinto, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles del Alto Valle. María Isabel Sanchez

Lo cierto es que el autoservicio no será obligatorio. “Habrá que ver la reacción del público, porque si no responde, esto no funciona”, remarcó el empresario.

El modelo ya está en marcha, a pesar de que será progresivo y optativo. La decisión de cada estación de servicio marcará el ritmo del cambio en estos meses. Mientras tanto, el debate sigue abierto, dividido en el sector de quienes están con la modernización o resistencia cultural. ¿Quién ganará la pulseada en la región?