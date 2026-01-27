Calor sofocante en Cipolletti: qué hacer para ahorrar energía y evitar sobrecargas

Con temperaturas extremas previstas para toda la semana, la distribuidora eléctrica reforzó su campaña de concientización y brindó recomendaciones para cuidar el consumo y el bolsillo.

La distribuidora eléctrica, emitió una serie de recomendaciones para los usuarios ante la ola de calor en Cipolletti y el Alto Valle.

Con máximas que rozarán los 40 grados y jornadas consecutivas de calor extremo , Cipolletti y gran parte del Alto Valle se preparan para atravesar una de las olas de calor más intensas del verano. Frente a este escenario, la distribuidora eléctrica Edersa lanzó una serie de recomendaciones para cuidar el consumo energético, evitar sobrecargas en el sistema y, al mismo tiempo, proteger el bolsillo de los usuarios.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), este martes la temperatura alcanzará los 36 grados, el miércoles trepará a 37°C y el jueves llegará a 38°C, con probabilidad de las primeras lluvias. El pico de la ola de calor se espera para el viernes, cuando el termómetro podría marcar hasta 40 grados en la región. Incluso, los informes meteorológicos anticipan que el jueves 29 será el día más crítico para el Alto Valle, con máximas cercanas a los 41°C, mientras que en el Valle Medio, la Zona Atlántica y la Línea Sur se prevén registros de entre 36° y 39°.

Ante este panorama, la empresa reforzó su campaña de concientización y pidió un uso responsable de la energía eléctrica. “ Estamos frente a jornadas donde el sistema eléctrico se pone a prueba de manera integral. El uso intensivo de los equipos de refrigeración genera picos de demanda que pueden estresar las redes, por lo que la colaboración de cada vecino es fundamental”, explicaron desde la empresa.

EC EDERSA (9).JPG Edersa mencionó que ante la ola de calor "el sistema eléctrico se pone a prueba". Estefania Petrella

Desde la distribuidora remarcaron que, si bien en los últimos años “se realizaron inversiones millonarias” en obras de media y baja tensión para fortalecer el servicio, el comportamiento individual tiene un impacto directo en el funcionamiento del sistema. “El desafío no es solo técnico, sino también económico para las familias. Un uso ineficiente del aire acondicionado en estos días de calor extremo puede disparar el monto de la factura de manera considerable”, advirtieron.

Uno de los puntos centrales de la campaña tiene que ver con la regulación del aire acondicionado. La empresa insiste en que la temperatura ideal debe ubicarse entre los 24 y 25 grados. “Cada grado que bajamos el termostato por debajo de ese rango incrementa el consumo del aparato entre un 8% y un 10%. En una jornada de 41 grados, programar el aire en 18° no enfriará la casa más rápido, pero sí generará un gasto eléctrico innecesario y un mayor riesgo para la salud por el choque térmico al salir al exterior”, señalaron.

aire acondicionado eficiencia energetica.jpg Recomiendan utilizar el aire acondicionado entre los 24 y 25 grados. Archivo

Los consejos para aliviar el calor y el bolsillo

Además del uso racional del aire, Edersa difundió una serie de consejos prácticos bajo el lema “Verano Eficiente”, pensados especialmente para los días en los que el calor se vuelve agobiante:

Aprovechar el ventilador, que consume mucha menos energía que un equipo de aire acondicionado y ayuda a distribuir el aire fresco.

Cerrar persianas y ventanas entre las 12 y las 18 para evitar el ingreso del calor extremo, y ventilar los ambientes solo durante la noche o madrugada.

Evitar el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo como lavarropas, planchas o pavas eléctricas en las horas pico, especialmente entre las 13 y las 17.

Combatir el llamado “consumo vampiro”, desenchufando cargadores, televisores y computadoras que no se estén utilizando. Este gasto invisible puede representar hasta un 10% del total de la factura.

Desde la empresa también recordaron que estas medidas no solo apuntan a reducir el impacto en el sistema eléctrico durante los momentos de mayor demanda, sino que buscan promover hábitos más eficientes y sostenibles en los hogares.