Alerta amarilla por viento este domingo: pronostican 15 horas seguidas de calvario

Una curiosidad de estos días respecto al pronóstico: la alerta por lluvias no se cumplió el sábado, no cayó una sola gota en la región de la Confluencia y tampoco los fuertes vientos. Por lo que es probable que la proyección se haya corrido para estas horas del domingo. A la vez, las ráfagas máximas no lleguen a los 89 kilómetros por hora, como anticipaba el sábado el SMN, pero el viento acompañará toda la jornada.

Durante la noche, las ráfagas podrían llegar a los 66 km/h, con una disminución leve en la velocidad del viento, que rondará los 52 km/h.

Viento: temperatura fresca y agradable

El viento soplará mayormente del suroeste afectando diversas zonas de la región. La AIC había anticipado un período de inestabilidad con fuertes vientos, lo que podría impactar en rutas y actividades al aire libre. Una mala noticia para los hinchas de Cipo, dado que este domingo juega su primer partido en la Visera por la tercera fecha del Torneo Argentino A.

Se recomienda precaución para quienes circulen por caminos expuestos a ráfagas intensas, especialmente en la región cordillerana y meseta.

En cuanto a las temperaturas, la jornada diurna presentará condiciones mayormente despejadas con una máxima de 28°C, lo que mantendrá el ambiente caluroso en la provincia. Hacia la noche, el cielo estará completamente despejado y la temperatura descenderá a 13°C, con una presión atmosférica que subirá de 1009 hPa a 1021 hPa.

Dada la intensidad del viento, las autoridades aconsejan asegurar objetos sueltos en patios y balcones, evitar actividades al aire libre que puedan representar un riesgo y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Además, para quienes circulen en rutas, se recomienda extrema precaución debido a la posibilidad de ráfagas sorpresivas que podrían afectar la estabilidad de los vehículos.

Se prevé que estas condiciones de viento persistentes continúen en los próximos días, por lo que es importante seguir las actualizaciones del pronóstico.

Lluvias y nevadas en la cordillera

El ingreso de un sistema frontal del Pacífico intensifica el aire cálido y húmedo con aumento de la inestabilidad y ascenso de la temperatura que provoca, el sábado, precipitaciones en cordillera con formación de tormentas y probables chaparrones sobre valles y mesetas".

En coincidencia con el reporte de la AIC, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también se observan lluvias moderadas a fuertes para la zona cordillerana y también nevadas en horas de la mañana tanto en Bariloche como en El Bolsón. En ambas ciudades las temperaturas rondarán entre los 5 y los 11º, con vientos del sudoeste que alcanzarían los 59 km/h con ráfagas de hasta 87.

Mientras que en Maquinchao, en la Línea Sur rionegrina, se hará sentir el viento durante toda la jornada. Será también del sudoeste de hasta 59 y ráfagas de 87 km/h. En tanto que la temperatura mínima sería de 6º y 14 la máxima.

En la región Atlántica la máxima llegará a los 22º con vientos del sudoeste de hasta 50 km/h y ráfagas de hasta 78.

La intensidad y la dirección serán relevantes, pues se esperan pleamares extraordinarias y esas condiciones impulsarán aún más el empuje del mar hacia los sectores de costa.