Alarma en Cipolletti: Muchos casos de gastroenteritis infantil por tragar agua del Río y canales

AS-Cipolletti-2024-12-25-Navidad en I. Jordan (24).JPG Antonio Spagnuolo

La habilitación del río para bañarse tras una prohibición que se extendió por más de 30 años debido a la contaminación del agua, generó escepticismo en muchos vecinos. La cantidad de casos de gastroenteritis en niños, se aclaró, no se debe a que el agua sea peligrosa para quienes se bañan en el río.

No obstante, ello claramente no implica que pueda ingerirse ni consumirse como el agua potable. Ni en el río Negro, ni el Limay. Tampoco en los lagos o los embalses que nutren de caudal el sistema de canales de riego. El agua de esas fuentes no es apta para consumo. No lo es ahora, ni lo era antes de la prohibición para bañarse.

En los canales "también se mete le gente y los chicos”, pese a no estar permitidos. Por ello, la advertencia y el pedido de colaboración a la comunidad.

En ese sentido, la directora del Hospital local confió que también “hay muchos casos de cortes en los pies y piernas y resto del cuerpo por sumergirse al canal sin calzado”. Más vale prevenir que curar...

¿Hasta cuándo sigue el calor en Cipolletti?

Según el pronóstico de la AIC, el calor continuará los próximos días, aunque el termómetro descenderá algunos grados. Este jueves durante el día se prevé cielo despejado. Se espera una mínima de 23 grados y una máxima de 31.

El pronóstico indica que habrá viento de 33 km/h. con ráfagas de 41 km/h. A la noche habrá cielo parcialmente nublado. Se espera una jornada con una mínima de 17 grados y una máxima de 23. Se espera viento de 31 km/h. y ráfagas de 46 km/h.

En tanto, el viernes se espera cielo con algunas nubes e inestable. Se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 29, con viento de 21 km/h. y ráfagas de 25 km/h. Por la noche seguirá inestable y nublado. La mínima prevista es de 20 grados y la máxima de 27. Habrá viento de 15 km/h. con ráfagas de 24 km/h.

El fin de semana seguirá caluroso. El sábado estará con algunas nubes y la máxima llegará a los 34 grados, con una mínima de 20. El viento previsto es de 17 km/h. con ráfagas de 34 km/h. En tanto, el domingo el cielo estará con algunas nubes. Se espera una jornada con extremo calor: una mínima de 24 grados y una máxima de 41, con viento de 28 km/h. y ráfagas de 50 km/h.