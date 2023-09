Un muerto y un herido grave tras el incendio de una casa en el barrio Don Bosco II

ON - Incendio Barrio Don Bosco (3).jpg

Debido a la magnitud del fuego, las dos casas vecinas fueron afectadas por la humareda. "En esa casa vive una señora mayor, vinieron los hijos y nietos a ayudar a tirar agua con baldes para que no se le incendie también su casita. Sabemos que con eso no van a parar el incendio, pero al menos no afecta a los demás", observó otro frentista.

ON - Incendio Barrio Don Bosco (13).jpg

Momentos de tensión

Una densa columna de humo hacía irrespirable el ambiente. Sin embargo, los vecinos de las casas linderas temían que las llamas avanzarán, por lo que con mangueras y baldes mojaban los sectores aledaños. Algunos de ellos abrieron sus tanques para que los bomberos pudieran abastecerse también de allí

"Hay mucha chatarra, por lo que se tornaba muy tóxica toda la combustión", comentaron a LMN.

Según pudo relevar este medio, en el lugar vivían cuatro personas. Del domicilio, los socorristas sacaron a dos jóvenes inconscientes, y fueron asistidos por personal médico del SIEN. Una de ellas fue trasladada al hospital Castro Rendón, mientras que a la segunda, pese a que se le realizó reanimación cardiopulmonar durante más de 20 minutos, falleció.

Los vecinos se mostraron consternados, dos enfermeros de la cuadra intentaron cooperar en las tareas de reanimación. "Estamos acá para colaborar, podemos preparar las vías, las cosas que vayan necesitando. Son chicos que conocemos de toda la vida, queremos colaborar", comentó angustiada una de las residentes del sector.

ON - Incendio Barrio Don Bosco (2).jpg

Pasadas las 18 horas, los Bomberos lograron controlar las llamas, pero continuaron realizando tareas de enfriamiento en el sector. A lo largo de una intensa hora, trabajaron desde distintos frentes para lograr sofocar el incendio. A tal punto que los socorristas salían casi descompensados debido al humo.

"En el lugar trabajaron una autobomba y un camión cisterna, desde el frente de la vivienda, mientras que una tercera dotación lo hice desde calle Uspallata, para evitar que las llamas se expandieran", informó el comisario Enrique Fraile.

EN VIVO | Una casa se incendia luego de que vecinos reportaran una fuerte explosión en Palpala al 1000

>> Así comenzó el incendio tras la explosión