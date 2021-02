Cipolletti, entre el adiós a Caprio y la fecha de inicio

El miércoles cerró con novedades trascendente para el Club Cipolletti . Por un lado, se anunció que el arquero Nicolás Caprio no continuará jugando en el Albinegro; por otro lado, tras la reunión de la categoría Federal A, se dio a conocer la fecha de inicio del próximo torneo , que será el 28 de marzo. Además, los clubes se pusieron de acuerdo para que la competencia no se detenga durante la Copa América, pero hay diferencias, respecto del armado de las zonas.

Nicolás Caprio se va jugar a la Primera División de Venezuela.



Desde CLUB CIPOLLETTI te deseamos el mayor de los éxitos!



Suerte Nicolás Caprio !! pic.twitter.com/SxV13g0w6t — Club Cipolletti (@ClubCipolletti) February 17, 2021

La fecha para el inicio del campeonato 2021, será el 28 de marzo. En la categoría, todavía falta que se definan los cuatro ascensos que otorgará el torneo Regional Amateur.

Respecto al calendario hubo coincidencias entre los representantes de la divisional, en no parar el torneo durante el desarrollo de la Copa América de selecciones, entre junio y julio, para que luego no se amontonen las fechas y los equipos no tengan que jugar entre semana.

#FederalA: el primer tema a tocar son los costos que tienen los equipos para jugar el torneo. Habla el presidente de @ClubCipolletti, Roberto Rappazzo. — La Gloria o Devoto (@lagloriaodevot) February 17, 2021

La conformación de las zonas, que en el último certamen se dividió entre sur y norte, fue cuestión de debate y hay dos posturas divididas, ya que algunos clubes quieren viajar menos, es decir, que proponen que haya más grupos; mientras que otras instituciones quieren que se mantengan las zonas, priorizando la competitividad deportiva.

En el caso del Club Cipolletti, con la representación de su presidente, Roberto Rappazzo Cesio, propuso jugar la temporada regular con cuatro zonas.

Los clubes podrán presentar diferentes proyectos, que serán evaluados por el Consejo Federal y en el próximo encuentro se volverá a debatir sobre el tema.