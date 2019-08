Vecinos ocasionales también se percataron del hecho y no dudaron en solidarizarse con la situación para evitar que el delincuente se perdiera de vista con el botín robado del comercio. Lo corrieron hasta que lo atraparon. Enseguida llegó el patrullero y constató que cuatro jóvenes lo tenían reducido en el piso. El delincuente tenía toda su cara ensangrentada, ya que al ser detenido, éste cayó y se golpeó contra la vereda.

También había sufrido algunos cortes al pasar por la puerta de vidrio del local que previamente había destrozado, pues se observaron rastros de sangre desperdigados en el lugar de hecho.

“No sirve nada de lo que pudimos recuperar porque toda la ropa está sucia o manchada con la sangre del delincuente”, comentó el dueño del comercio, René La Puente, en diálogo con LM Cipolletti.

Dijo que el ladrón sustrajo entre 30 y 40 prendas de vestir, además de calzado, por un saldo que ronda los 50 mil pesos. No es la primera vez que sufre un hecho de inseguridad, por lo que afirmó: “Lamentablemente, estoy acostumbrado”. No obstante, destacó el compromiso de los vecinos que colaboraron con la Policía para que el hecho no quede impune. “Entre todos, tratamos de cuidarnos”, acotó.

Ayer, intentaba dar con un vidriero que le cambie la puerta, la que provisoriamente tapaba con una madera. “Espero que haya alguien que pueda hacer el trabajo. Para esta noche –por ayer- tengo que solucionar este problema”, manifestó.

El joven detenido en la Comisaría Cuarta ya es conocido en el ambiente delictivo. Tiene alrededor de 21 años y se supone que en las próximas horas será trasladado a una audiencia judicial de formulación de cargos por el robo que cometió en grado de tentativa. A tal efecto, los investigadores policiales seguían ayer reuniendo evidencias en su contra.

