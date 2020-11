Cipoleño volvió a la cárcel por violencia de género y tráfico

De acuerdo con fuentes judiciales, el hombre que quedó preso este fin de semana es Jorge Alberto Villegas, quien había accedido a la libertad condicional no hace mucho. Más allá de las varias pautas de conducta que debía cumplir, el sábado fue el protagonista de agresiones contra una ex pareja, además de resistirse a la intervención policial. Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti no solo pidió su prisión preventiva durante 45 días sino que le formuló cargos por lesiones leves y agravadas por la relación de pareja preexistente, daño y resistencia a la autoridad.