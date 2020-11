Cipo y La Amistad se medirán entre sí el sábado

Gustavo Raggio y Fabián Pacheco decidieron animar un mismo entrenamiento, en búsqueda del mejor rendimiento colectivo al cabo de tres semanas intensas de pretemporada.

Ninguno de los dos tiene ni fecha ni sistema de disputa confirmado para su competencia, pero necesitan tener a todos sus jugadores en el mejor ritmo futbolístico posible y la proximidad facilitó todas las cosas.

Es una buena prueba para ambos, repitiendo lo que ya hicieron en el verano. Entonces fue en el sintético de La Visera, pero ya no. La Amistad continuará jugando de manera oficial sobre su alfombra, pero el Albinegro no y trasladarán el ensayo al predio "15 de octubre" en el turno vespertino.

Llegó el 9

Juan Manuel López, la última contratación de Cipo, ya llegó a la ciudad y hoy iniciará la pretemporada con sus nuevos compañeros de cara al reinicio del Federal A.

El atacante, referente de área, viene de jugar en la última temporada en San Jorge de Santa Fe, pero registra paso también por el Deportivo Roca.

Además, ya trabaja junto al resto de los jugadores el saltense Ezequiel Ávila. El mediocampista zurdo todavía no llegó a un acuerdo contractual con los dirigentes que en el mercado de pases anterior le dieron la libertad de acción. Emigró a Brown de Madryn, pero allí no encontró continuidad deportiva. Raggio ya le hizo saber a la Comisión Directiva que lo quiere dentro del plantel, pero restan los términos económicos. Igual, Ávila ya se puso a entrenar con Cipo para no perder tiempo.

Tentativo

Desde el Consejo Federal mantienen la intención de reanudar al Federal A para el último domingo de noviembre (29) y el Amateur una semana más tarde (4 de diciembre), pero de manera oficial todo es incertidumbre.

Para esta semana se conocería la manera de continuar por parte de la Primera Nacional, y luego de eso todas las demás.