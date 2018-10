Cipo rescató un punto que igual le sirve de muy poco

Cipolletti no logró el objetivo. Tenía que ganar, pero sólo logró sumar un punto que no sirve de mucho. Para colmo los violentos volvieron a dar la nota en la primera etapa y el partido estuvo a punto de suspenderse. El Albinegro no levanta cabeza y la continuidad de Víctor Zwenger está, por estas horas, en duda.