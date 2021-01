Cipo empató en San Juan y quedó eliminado una fecha antes del final

La necesidad por ganar lo llevó a desordenarse por completo y en el segundo tiempo pudo haber pagado un precio aún más caro por eso, sobre todo después de la infantil expulsión de Leandro Wagener a casi media hora del pitazo final.

El defensor pegó un cozado a metros de la asistente número 1, Leila Argarañaz, quien no dudó en informarlo ante el tucumano Luis Lobo Medina, quien estuvo correcto.

El gol del empate conseguido por el Aqua Romero en el segundo minuto de tiempo adicionado al reglamentario sirvió para intenar la heroica, que llegó a los pies de López tras un largo pelotazo desde el fondo de Cipo. Sin embargo su mala definición facilitó el trabajo del arquero Carlos Biassotti en el primer palo.

Irresponsable

Para repasar y analizar la conducta del experimentado Facundo Quiroga, quien venía de una sanción de 3 partidos por su expulsión a los 16 minutos de su debut en el club y al término del partido en San Juan salió corriendo para buscar a un plateista que lo llevó a perder el control en pleno partido y prometió venganza.

Con la mayoría de sus compañeros corriendolo en los vestuarios para detenerlo se fue la pobre campaña albinegra en este reducido, más allá que le queda un compromiso protocolar como local ante Estudiantes de San Luis (iría el jueves) y el cruce por Copa Argentina ante Colón en Paraná del 14 de enero antes de las vacaciones y las evaluaciones finales mirando ya al 2021 que lo tendrá como protagonista del Federal A una vez más.

Síntesis

Peñarol SJ 1

Carlos Biasotti

Facundo Mallea

Martín Puchetta

Julio Villarino

Agustín Llanos

Guillermo Sánchez

Hernán Muñoz

Rodrigo Ayala

Gabriel Pérez Tarifa

Leandro Arce

Carlos Chávez

DT: A Schiapparelli

Cipolletti 1

Nicolás Caprio

Maxi Carrasco

Damián Jara

Facundo Quiroga

Leandro Wagner

Manuel Berra

Lucas Mellado

Braian Meza

Daian García

Lautaro Villegas

Enzo Romero

DT: Gustavo Raggio

Goles: PT 10’ Sánchez (SP). ST 45+2’ Romero (C).

Cambios: PT 45+1’ Michel García por Pérez Tarifa (SP) y Facundo Tello por Llanos (SP). ST 10’ Juan López por Villegas (C) y Carín Najul por Meza (C), 29’ Kevin Frías por Arce (SP), Diego Aguirre por García (C) y Nicolás Iachetti por Jara (C), 37’ Leandro Espejo por Chávez y Gabriel Lepe por Sánchez (SP)

Expulsado: ST 19’ Wagner (C).

Árbitro: Luis Lobo Medina, Tucumán.

Estadio: Ramón Rojas, San Juan.

Posiciones Reválida Zona Sur

Camioneros 11 5

Desamparados SJ 9 5

Peñarol SJ 7 6

Estudiantes SL 7 5

Cipolletti 6 5

Sol de Mayo 5 5

Deportivo Otamendi 2 5