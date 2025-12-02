Sin harina ni azúcar: cómo hacer este lemon pie saludable en pocos minutos
Uno de los postres más famosos también cuenta con una receta que incluye ingredientes naturales. Paso a paso, cómo hacerlo.
Por su frescura y acidez equilibrada, el lemon pie es uno de los postres favoritos para los amantes de lo dulce. Sin embargo, muchas de las recetas tradicionales llevan harina y azúcar, ingredientes que pueden no ser aptos para todos. Afortunadamente, existe una preparación que permite una versión más saludable utilizando avena, stevia y otros ingredientes naturales.
Una de las ventajas de esta receta más sana radica en la avena, una excelente fuente de fibra, que ayuda a la digestión y proporciona una sensación de saciedad. Además, al utilizar endulzantes naturales en lugar de la clásica azúcar, ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre. Por último, el limón aporta vitamina C y antioxidantes, que refuerzan el sistema inmunológico y suman frescura a esta preparación ideal para quienes siguen dietas saludables.
Todos los ingredientes para hacer un lemon pie saludable
Receta Lemon Pie saludable
Para la base:
- 1/2 taza de avena
- 1/4 taza de salvado de avena
- Ralladura y jugo de 1/2 limón
- Endulzante natural o stevia (a gusto)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Agua (cantidad necesaria)
Para la crema de limón:
- 1 limón (pulpa y parte amarilla)
- 1 taza de agua
- Endulzante o stevia (a gusto)
- 1 yema de huevo
- 3 cucharadas de fécula de mandioca
Para el merengue:
- 2 claras batidas a punto nieve
- Endulzante o stevia (a gusto)
- 1 cucharadita de goma xántica
Paso a paso, cómo hacer esta versión alternativa del lemon pie
Preparar la base: se elabora con avena y salvado de avena, creando una textura crujiente y sabrosa sin necesidad de utilizar harina.
- En un bowl, mezclar la avena, el salvado de avena, la ralladura y el jugo de limón, el endulzante y el polvo de hornear. Incorporar el agua poco a poco hasta conseguir una masa que se pueda manejar, similar a una masa de galleta. Es importante que no quede demasiado húmeda, solo suficiente para que los ingredientes se unan.
- Una vez que se tenga la masa, extenderla uniformemente en el fondo de un molde para tartas previamente engrasado o forrado con papel manteca. Hornear la base en un horno precalentado a 180°C durante unos 10 minutos, o hasta que esté ligeramente dorada. Retirar del horno y dejar enfriar.
Preparar la crema de limón: mientras la base se enfría, se puede hacer la crema de limón que dará ese característico sabor ácido y fresco.
- En una olla pequeña, mezclar la pulpa de limón, el agua y el endulzante. Llevar la mezcla a fuego medio y calentar hasta que empiece a hervir. Mientras tanto, en otro recipiente, batir la yema de huevo y agregar lentamente un poco de la mezcla caliente. Luego, incorporar la yema al resto de la mezcla en la olla.
- Añadir la fécula de mandioca y continuar cocinando a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente, hasta que la mezcla espese. Una vez alcanzada la consistencia deseada, retirar del fuego y dejar enfriar un poco antes de verterla sobre la base de avena ya horneada.
Preparar el merengue: para terminar el lemon pie, no puede faltar el merengue. Este se hace de manera simple.
- Batir las claras a punto de nieve en un bowl limpio hasta que tengan picos suaves. Añadir lentamente el endulzante y continuar batiendo hasta que las claras estén firmes y brillantes. Agregar la goma xántica, que ayudará a estabilizar el merengue, y mezclar suavemente con una espátula.
Montaje final:
- Verter la crema de limón sobre la base de avena ya enfriada y luego cubrir con el merengue. Usar una espátula para alisar la parte superior o crear picos decorativos. Finalmente, se lleva el lemon pie nuevamente al horno hasta que la superficie esté dorada.
