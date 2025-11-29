Esta alternativa a la preparación original es mas sencilla de hacer en casa y compartirla en las reuniones familiares.

Postre tiramisú exprés: la alternativa a la preparación original que es más sencilla y rápida

El tiramisú es un postre clásico presente en las mesas familiares. Su textura cremosa , su sabor intenso a café y el toque suave del queso lo hacen una opción diferente a otras alternativas tradicionales. Aunque la receta original lleva bizcochos Savoiardi , existe una versión moderna y sencilla con vainillas , que aportan una textura similar y facilitan la preparación en casa.

Su origen se remonta a la región del Veneto , en el norte de Italia , durante los años 70. Su nombre, que en italiano significa literalmente " levántame" o "hazme sentir vivo" , refleja la energía que proporciona y la sensación de bienestar que genera. Este postre combina ingredientes típicos italianos y mediterráneos : café, cacao, queso crema y huevos en la versión original, aunque luego se fueron desarrollando distintas variaciones.

Aunque la receta tradicional requiere ingredientes especiales y cierta técnica, preparar un tiramisú de vainillas en casa es una tarea sencilla y solo se necesitan productos de uso habitual en los hogares o que se consiguen fácilmente en almacenes y supermercados:

12 vainillas

cacao en polvo

canela

una taza de café

licor de café o amaretto a gusto

un pote grande de crema de leche

1/4 taza de azúcar

un pote chico de queso crema

un pote chico de queso mascarpone

tiramisu-1jpg El tiramisú de vainillas, una opción más simple a la versión original para preparar en casa.

Paso a paso, cómo preparar un tiramisú de vainillas en casa

Preparar la base de café y licor: en un recipiente rectangular y con bordes altos, combina una taza de café preparado y frío con un chorrito de licor de café o amaretto, según el gusto. La cantidad de licor se ajusta a la intensidad deseada. Dejar que la mezcla enfríe completamente antes de avanzar con la receta.

Mojar las vainillas: una por una, sumergir las vainillas en la mezcla de café y licor solo por unos segundos, para que se impregnen sin que se deshagan. La idea es que queden húmedas, pero mantengan su estructura para evitar que se terminen deshaciendo en el montaje.

Montar la crema: en un bowl grande, mezclar la crema de leche con 1/4 de taza de azúcar. Batir hasta obtener una crema firme y cremosa tipo chantilly. En otro recipiente, mezclar el queso crema y el queso mascarpone hasta obtener una crema suave y homogénea. Integrar estos quesos a la crema batida con movimientos delicados para que la mezcla conserve su aire y volumen.

Montar el postre: en un molde rectangular, colocar una capa de vainillas mojadas. Luego, distribuir parte de la mezcla de queso y crema, asegurándose de cubrir bien las vainillas. Espolvorear ligeramente cacao en polvo y una pizca de canela para agregar aroma y profundidad de sabor. Repetir el proceso formando varias capas, terminando con una capa de crema y cacao en polvo.

tiramisu2 Este postre combina ingredientes típicos italianos y mediterráneos.

Refrigerar y servir: una vez montado, cubrir el postre con papel film y refrigerar por al menos dos horas, aunque mientras más tiempo se deje en la heladera, mejor. Este reposo permite que los sabores se integren y que la textura se compacte, logrando un tiramisú compacto y cremoso.

Presentación final: antes de servir, espolvorear un poco más de cacao en polvo y, si se desea, decoraciones adicionales como virutas de chocolate o frutas frescas. Servir frío y disfrutar.

